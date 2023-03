Exposition à 4 mains Centre ancien de Pernes, 1 avril 2023, Pernes-les-Fontaines.

Dans le centre ancien de Pernes les Fontaines, ville labellisée « Villes et Métiers d’Art », l’exposition « A quatre mains » mettera en lumière la collaboration et le travail commun des artisans de Pernes. Une trentaine de binôme s’est formée pour proposer des pièces originales et atypiques mêlant différents médiums et mélangeant les matières ( terre, verre, soie, bois, etc… ).

Au delà de l’exposition, leur atelier seront ouverts. Franchissez donc leur porte pour découvrir les secrets de fabrication des artisans pernois. De l’horloger au facteur d’orgue de barbarie, de la couturière au fileur de verre, du graveur au marquetteur, du peintre à la tapissière. Suivez les soleils !

Exposition » A quatre mains » à la Galerie des Abattoirs de Pernes les Fontaines les 1er et 2 avril de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Ateliers en visite libre toute la semaine. Centre ancien de Pernes .

Adapté à tout public

Centre ancien de Pernes Pernes les fontaines Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pernes les fontaines exposition

@lesateliersdepenres