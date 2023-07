Visite commentée de Pernes Centre ancien 84210 pernes les fontaines Pernes-les-Fontaines, 15 septembre 2023, Pernes-les-Fontaines.

• Visite des Monuments par l’Office du Tourisme.

• Visite commentée de Pernes Samedi et dimanche départ à 10h, 10h30

et 14h30, 15h (places limités à 20 pers) organisée par les associations

patrimoine de Pernes – Réservation conseillée

• Exposition à la Galerie de l’Abattoir par l’association de boutis du CLC les deux jours de 10h à 17h.

• Exposition des AAAP sous la halle couverte, le samedi de 10h à 18h.

• Peintres autour des Fontaines Place du Cormoran, par l’association

Aquadémia le samedi de 10h à 18h.

• Exposition Les vieilles rues de Pernes et visite des salles de l’Hôtel de ville dans la salle de Brancas, les deux jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

• Visite de la Collégiale Notre Dame de Nazareth, samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h, Dimanche de 8h à 12h et de 14h à 18h.

• Visite de la Chapelle des Abcès Notre Dame de Nazareth, Samedi et dimanche de 14h à 18h.

• 17h Conférence sur la Pierre sèche le samedi, par Claire Cornu dans la salle de Brancas en Mairie. Gratuit.

• Promenade à cheval par les Mécaniques du Patrimoine le samedi.

Centre ancien A pieds, promenade en calèche

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Pernes