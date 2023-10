Permanences sociales Centre Alfred de Vigny Voisins-le-Bretonneux, 17 octobre 2023, Voisins-le-Bretonneux.

Permanences sociales 17 octobre 2023 – 4 juin 2024, les mardis Centre Alfred de Vigny Sur rendez-vous

1 mardi par mois, un référent social sera présent au Centre pour répondre aux besoins de chacun. Toute personne qui le souhaite sera reçue sur rendez-vous et pourra être informée, orientée, accompagnée dans ses différentes démarches d’accès aux droits sociaux.

Les mardis Mardis 17 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, de 10h à 12h.

Gratuit – Ouvert à tous sur rdv

RDV au : 01.30.48.58.89. Des documents personnels vous seront peut-être demandés dans le cadre de votre accompagnement.

Centre Alfred de Vigny 24 Avenue du Lycée, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France

2023-10-17T10:00:00+02:00 – 2023-10-17T12:00:00+02:00

2024-06-04T10:00:00+02:00 – 2024-06-04T12:00:00+02:00

