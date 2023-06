KARAOKE LIVE Centre Alfred de Vigny Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux

Yvelines KARAOKE LIVE Centre Alfred de Vigny Voisins-le-Bretonneux, 1 juillet 2023, Voisins-le-Bretonneux. KARAOKE LIVE Samedi 1 juillet, 20h30 Centre Alfred de Vigny SUR INSCRIPTION, 10 euros Si vous aimez chanter seul ou à plusieurs, voici l’occasion unique qui vous est proposée par le Centre Alfred-De-Vigny.

Accompagné par Jack, professionnel du Karaoké et du chant, vous avez la possibilité de chanter avec un accompagnement guitare. La formule karaoké est aussi proposée lors de cette soirée.

Venez vous inscrire en précisant le ou les morceaux que vous avez envie d’entonner avec notre animateur. Centre Alfred de Vigny 24 Avenue du Lycée, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « deniscoordinateur@chezalfred.info »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

