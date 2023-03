Les Vicignols s’invitent chez Alfred Centre Alfred de Vigny Voisins-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux

Les Vicignols s'invitent chez Alfred Samedi 15 avril, 17h00 Centre Alfred de Vigny Sur inscription « Match d'impro à 17h

Le match d’improvisation est un concept très connu, où 2 équipes de comédiens s’affrontent lors d’une joute théâtrale. Ce match est encadré par un arbitre tout puissant . Le public est invité à participer, puisque c’est à lui de juger les meilleures improvisations et d’attribuer les points. » « Spectacle : Thérapie de troupes 20h30

Nouveau spectacle de la troupe des Vicignols « La Thérapie de troupe ».

Spectacle entièrement improvisé, il met en scène plusieurs personnages qui se dévoilent intimement devant vous. Face à un psychothérapeute, ils seront encouragés à se confesser sur leur passé, leurs émotions, leurs secrets… Nous verrons ensemble si cette thérapie leur sera bénéfique hors du cabinet ! « Centre Alfred de Vigny 24 Avenue du Lycée, 78960 Voisins-le-Bretonneux

