Matio et Surgi Centre Alfred de Vigny Voisins-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Voisins-le-Bretonneux

Yvelines

Matio et Surgi Centre Alfred de Vigny, 30 novembre 2022, Voisins-le-Bretonneux. Matio et Surgi Mercredi 30 novembre, 16h30 Centre Alfred de Vigny

Tarif famille : 2 euros si trois personnes, 3 euros individuel

concert Musiques du Monde aux sonorités malgaches Centre Alfred de Vigny 24 Avenue du Lycée, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France En partenariat avec le Théâtre de Saint Quentin en Yvelines. Matio et Surgi sont des interprètes et auteurs de musique Beko, caractéristique du sud de Madagascar. Le Beko est une tradition musicale des pasteurs itinérants Antandroy, «ceux qui vivent dans les épines», et des Mahafily du Sud de l’île. Ce style chanté originellement a cappella est très proche du blues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T16:30:00+01:00

2022-11-30T17:30:00+01:00

