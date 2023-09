Atelier créatif : petites mains pour jolies sorcières Centre Alexis Peyret Serres-Castet, 31 octobre 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

Petite mains pour jolies sorcière

A partir de 3 ans.

Inscription obligatoire.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 11:30:00. EUR.

Centre Alexis Peyret Rue Aristide Finco

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Little hands for pretty witches

From age 3.

Registration required

Manitas para brujas bonitas

A partir de 3 años.

Inscripción obligatoria

Kleine Hände für hübsche Hexen

Ab 3 Jahren.

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-22 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN