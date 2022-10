Pirates du bassin d’Arcachon Centre ALEB, 24 octobre 2022, Lanton.

Pirates du bassin d’Arcachon 24 – 28 octobre Centre ALEB

400€ transport inclus depuis Bordeaux ou Toulouse

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre ALEB 3 allée du bois – Taussat 33138 Lanton Cassy-les-Bains Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans un cadre idéal au bord du Bassin d’Arcachon avec un accès direct à la plage et au sentier du littoral, le centre de Taussat offre un fabuleux espace de jeux pour les activités de plein air.

Les enfants sont hébergés dans des chambres tout confort de 4 à 8 lits. Les chambres des animateurs sont réparties autour afin de les accompagner au quotidien.

Tous les repas sont préparés avec soin par notre cuisinier sur place. Des produits locaux, frais et de saisons sont proposés régulièrement.

Les menus sont pensés avec un souci de variété selon la règle des 3B : Bons, Beaux et Bien équilibrés!

Les régimes alimentaires spécifiques sont pris en compte.

Les objectifs du séjour mis en avant :

Le Projet Educatif de l’association VALT met prioritairement l’accent sur deux notions principales :

1 – profiter d’un temps de vacances, en donnant une âme et rendant le participant acteur de son séjour,

2 – développer la socialisation et l’autonomie de l’enfant.

Conformément aux objectifs pédagogiques du séjour, le planning de la semaine sera construit autour de temps de consolidation des apprentissages scolaires, au travers d’activités sportives, et de découverte de l’environnement.

Nous proposons ici aux enfants un séjour pour les corsaires et contrebandiers en culotte courtes !

Durant cinq jours nos pirates en herbe s’initieront à la vie de pirate au bord du Bassin d’Arcachon :

– Sortie en barque sur la rivière Leyre

– Grande chasse au trésor sur la plage du centre

– Sortie à la journée dans le parc de loisirs Kid Parc consacré à l’univers des pirates

– Grands jeux et activités sur la plage

– Activités manuelles autour de l’univers des pirates (déguisements, maquillages, land art …)

Des activités et animations seront proposées et encadrées par nos animateurs tout au long du séjour en complément des sorties encadrées par des moniteurs spécialisés. En soirée se dérouleront également des jeux, contes, soirée musicale, avant d’aller se coucher pour une bonne nuit reposante.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:00:00+02:00

2022-10-28T17:00:00+02:00

VALT33 Taussat