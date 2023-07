1 Jour 1 Métier : cordonnier – cordonnière multi-services Centre AFPA Saint-Herblain Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain 1 Jour 1 Métier : cordonnier – cordonnière multi-services Centre AFPA Saint-Herblain Saint-Herblain, 20 octobre 2023, Saint-Herblain. 1 Jour 1 Métier : cordonnier – cordonnière multi-services Vendredi 20 octobre, 09h30 Centre AFPA Saint-Herblain – Présentation du métier de cordonnier.ère multi-services : rencontre avec les stagiaires en formation et le formateur, visite du plateau technique, des machines-outils, immersion en situation réelle.

– Présentation de la formation, des accès possibles et des débouchés d’emploi.

– Entretien conseil sur votre projet de formation. Centre AFPA Saint-Herblain 23 rue de la Rivaudière 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Clos Amis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0608770800 »}, {« type »: « email », « value »: « laurence.bichon@afpa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00 site afpa Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Centre AFPA Saint-Herblain Adresse 23 rue de la Rivaudière 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Centre AFPA Saint-Herblain Saint-Herblain

Centre AFPA Saint-Herblain Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/