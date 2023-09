Journée Portes Ouvertes Afpa / FFB Centre Afpa Pau Pau, 19 octobre 2023, Pau.

Journée Portes Ouvertes Afpa / FFB Jeudi 19 octobre, 09h00 Centre Afpa Pau

Découvrez le centre et les plateaux techniques, manipulez les gestes métiers et bâtissez votre avenir professionnel aux côtés des équipes de l’Afpa et de la FFB.

Centre Afpa Pau 37 avenue Bézet 64000 Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/u8CEWWFhrq »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T16:00:00+02:00

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T16:00:00+02:00

BTP JPO