Déclic Formation Centre Afpa Guéret Saint-Sulpice-le-Guérétois, 21 septembre 2023, Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Déclic Formation 21 septembre – 21 décembre, les jeudis Centre Afpa Guéret

Vous avez un projet et vous souhaitez en savoir plus sur les métiers qui recrutent et les formations dans les secteurs Bâtiment, Travaux Publics, Industrie, Tertiaire…

Lors de ces rendez-vous d’information « Déclic Formation », vous pourrez :

– Découvrir des métiers, des formations et les places disponibles en formation,

– Vous informer sur les différentes étapes pour entrer en formation,

– Visiter les plateaux de formation et rencontrer les formateurs.

Centre Afpa Guéret Le clocher 23000 Saint Sulpice le Gueretois Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T09:00:00+02:00 – 2023-09-21T16:00:00+02:00

2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00

Insertion Projet professionnel