Cet évènement est passé Rendez-vous VAE Centre Afpa Brive Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Rendez-vous VAE Centre Afpa Brive Brive-la-Gaillarde, 20 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Rendez-vous VAE Mercredi 20 septembre, 09h00 Centre Afpa Brive Centre Afpa Brive 53 rue Maurice Rollinat 19100 Brive La Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T09:00:00+02:00 – 2023-09-20T16:00:00+02:00

2023-09-20T09:00:00+02:00 – 2023-09-20T16:00:00+02:00 VAE Formation Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Centre Afpa Brive Adresse 53 rue Maurice Rollinat 19100 Brive La Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville Centre Afpa Brive Brive-la-Gaillarde latitude longitude 45.146859;1.552848

Centre Afpa Brive Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/