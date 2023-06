Mini-Camp Danses du Monde Centre aéré Marc Julien Pommiers, 17 juillet 2023, Pommiers.

Mini-Camp Danses du Monde 17 – 21 juillet Centre aéré Marc Julien De 280 à 310 euros pour 5 jours

L’Association Courte Echelle organise, en parallèle de son accueil de loisirs sans hébergement, un mini-camp danse du Monde ouverts aux enfants de 8 ans et plus.

Les enfants inscrits au mini camp auront l’opportunité de pratiquer plusieurs fois par jour et de s’initier aux danses des différentes régions du Monde ainsi qu’à leur histoire et leur culture.

L’hébergement s’effectuera en tente. Le repas de midi sera pris avec les autres enfants de l’ALSH. Celui du soir sera cuisiné avec les animateurs du mini camp.

C’est la première fois que l’association propose cette activité.

Pour assurer de bonnes conditions d’encadrement, trois animateurs seront embauchés pour encadrer le groupe, limité à 20 jeunes.

Plusieurs tarifs sont proposés (en fonction du QF).

Centre aéré Marc Julien 120 Chemin Saint-Jean – 69480 Pommiers Pommiers 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « fete.courte.echelle@gmail.com »}]

Association Courte Echelle