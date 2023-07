« Spaceland » Théâtre de papier Centre aéré « Les Grands Arbres » Saint-Pierre-des-Corps, 11 juillet 2023, Saint-Pierre-des-Corps.

« Spaceland » Théâtre de papier 11 – 28 juillet Centre aéré « Les Grands Arbres » Les enfants étant inscrits pour la semaine au Centre aéré les Grands Arbres ou à la Maison de l’Aubrière pourront bénéficier de l’Atelier.

Spaceland est un atelier de pratique artistique pour les enfants de 7 à 12 ans sous la forme d’une réalisation d’un Théâtre de papier durant l’été 2023.

A quoi ressemble le paysage de la Touraine ? Quels reliefs, quelles rivières, quelle végétation le compose ? Après avoir cité et dessiné quelques exemples nous réfléchirons aux autres paysages du monde et à la manière de les représenter. De la chaîne montagneuse des Pyrénées jusqu’à la jungle d’Afrique en passant par les îles volcaniques nous ferons un petit tour du globe !

Par groupe de deux nous choisirons 2 ou 3 reliefs listés pour composer notre paysage du jour. A partir de papiers et d’images, nous élaborerons des dessins, des découpages, des collages et quelques ajouts de matières. Ces productions découpées gagneront en tridimentionnalité grâce au pliage. Viendra alors le choix de l’organisation du cadre, le travail des plans, le ressenti des matières : est-ce que « ça colle à la réalité » ? Comment a-t-on choisi d’interpréter la Loire, la forêt Amazonienne ou un oasis ? Est-ce abstrait ou concret ? Quand le théâtre de papier est achevé, que la perspective est cadrée, que les différents plans du paysage sont retouchés, une photo polaroïd nous permettra d’obtenir un résultat instantané selon un point de vue donné. Telle une photo souvenir, une carte postale de vacances ou la vision d’un voyage au bout du monde, cette image va au-delà du souvenir de l’activité passée ensemble : elle fait le lien vers un imaginaire personnel et créatif. L’instantanéité de l’apparition de la photo ajoute à la magie de la situation, est-ce une oeuvre d’art ? Chacun repartira avec son paysage de rêve, en image.

Centre aéré « Les Grands Arbres » Quai de la Loire 37700 Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02.47.44.20.87

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T09:00:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00

2023-07-28T13:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:00:00+02:00

© Jeanne Cardinal