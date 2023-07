Cet évènement est passé atelier danse /théâtre « le tremblement de terre » centre aere la sympathie Digne-les-Bains Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains atelier danse /théâtre « le tremblement de terre » centre aere la sympathie Digne-les-Bains, 10 juillet 2023, Digne-les-Bains. atelier danse /théâtre « le tremblement de terre » 10 – 14 juillet centre aere la sympathie stage théâtre/danse

atelier d’écriture centre aere la sympathie rue des epinettes 04 000 digne les bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T11:30:00+02:00

2023-07-14T14:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:00:00+02:00 sylvie beaujard © Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains Autres Lieu centre aere la sympathie Adresse rue des epinettes 04 000 digne les bains Ville Digne-les-Bains Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville centre aere la sympathie Digne-les-Bains

centre aere la sympathie Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/digne-les-bains/