Centre aéré d’été Ramène ta fraise – Swiss Food Academy Espace de quartier Eaux-Vives, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Genève.

Centre aéré d’été Ramène ta fraise – Swiss Food Academy

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Espace de quartier Eaux-Vives

Nous invitons les enfants du canton à découvrir l’univers de l’alimentation au travers des sens, le jeu et surtout entre copains et copines. Nous alternerons les activités sportives, sensorielles et plus techniques au jardin et en cuisine. Lors d’une excursion dans le quartier, nous partirons à la découverte d’acteurs qui font du bien à notre environnement naturel citadin et nous organiserons de A à Z nos courses pour une recette 100% créative, de saison et choisie biensûr par la brigade des p’tits chefs. Nous expérimenterons le sport individuel, par équipe et aussi la relaxation. Enfin nous allons découvrir les basiques en cuisine et le travail au jardin avec une ambiance musicale et beaucoup de sourires! • Prix pour 1 semaine repas compris: CHF 350.- • Semaine du 19 au 23 Juillet : Espace de quartier des Eaux-Vives – Rue de Montchoisy 46- 1207 Genève. Ce programme d’été est spécifiquement destiné à des enfants âgés de 6 à 12 ans. Les activités qui y sont décrites sont proposées en priorité aux personnes résidant dans le canton de Genève. Ce programme présente des activités en cuisine, jardinage et sport durant 5 jours.L’inscription aux activités se fait pour les centres aérés au moyen de notre site internet ou en prenant directement contact avec la responsable du centre par téléphone ou par courriel. Pour plus d’informations sur notre programme estival [[contact@swissfoodacademy.ch](mailto:contact@swissfoodacademy.ch)](mailto:contact@swissfoodacademy.ch) ou +41 76 579 67 78

CHF 350.-

On va en voir et en faire de TOUTES LES COULEURS car chaque jour une couleur est un fruit ou un légume de la saison !

Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:30:00 2021-07-19T17:30:00;2021-07-20T08:30:00 2021-07-20T17:30:00;2021-07-21T08:30:00 2021-07-21T17:30:00;2021-07-22T08:30:00 2021-07-22T17:30:00;2021-07-23T08:30:00 2021-07-23T17:30:00