Ce projet propose des évènements ludiques et culturels aux enfants et à leurs familles.

400 enfants et 150 familles sont concernés par le projet.

Les actions :

animation de débats d’enfants sur des sujets en lien avec la Culture ;

animation de la radio d’enfants ;

mini séjour les 25, 26 et 27 août en immersion dans le festival « Chahut dans le ciel » ;

atelier cirque (du 21 août au 25 août) sous chapiteau, animé par un professionnel, tous les jours précédant le week-end du festival ;

cinéma de plein-air.

Ce projet est mené en partenariat avec l’association les colorieurs.

