VOILE ET CATAMARAN A L’OCEAN CENTRE ADRIEN ROCHE Meschers-sur-Gironde, 31 juillet 2023, Meschers-sur-Gironde.

VOILE ET CATAMARAN A L’OCEAN 31 juillet – 4 août CENTRE ADRIEN ROCHE SUR INSCRIPTIONS

ORGANISATION GENERALE

Ce projet s’identifie à un séjour de loisirs en Centre d’hébergement qui recevra un groupe de 20 enfants âgés de 9 à 11 ans afin de développer l’autonomie et la participation active à la vie de groupe, et s’appuie sur le cadre réglementaire et pédagogique des séjours de vacances.

Thématique : Activités physiques et sportives – Voile & Catamaran

Contexte

Ce séjour est un projet « Colos Apprenantes » qui s’inscrit dans une continuité éducative. En effet, des élèves du Groupe Scolaire d’Arpajon/Cère ont participé à un cycle de découverte de la Voile au Barrage de Saint-Etienne-Cantalès pendant le temps scolaire. Il nous paraissait important de poursuivre cette dynamique et concrétiser ces cycles de voile en partant à la découverte de l’Océan.

 Lieu et organisation générale

Le séjour se déroule à Meschers/Gironde avec un groupe de 20 enfants âgés de 9 à 11 ans du 31 Juillet au 04 Août 2023, en pension complète dans un centre d’hébergement de la Ligue de l’Enseignement « Centre Adrien Roche ».

Le nombre d’animateurs correspond aux normes légales d’encadrement. L’équipe aura une mission semi-directive à l’égard des enfants et sera présente sur tous les temps de la journée.

OBJECTIFS EDUCATIFS

– Permettre la socialisation, l’intégration à un groupe tout en respectant son identité propre, apprendre à respecter l’autre dans sa différence

– Apprendre à mieux connaitre son environnement et à le respecter

– Promouvoir et développer la vie en collectivité

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

– Découvrir un nouvel environnement « L’Océan »

– Appréhender la question du développement durable

– Favoriser les moyens d’expression

– Favoriser l’esprit d’équipe et la solidarité

– Respecter le rythme de chacun tout en laissant la possibilité aux jeunes de vivre leurs vacances

– Acquérir des apports dans la pratique de la voile

CENTRE ADRIEN ROCHE MESCHERS SUR GIRONDE Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.centresocial-arpajon.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T21:00:00+02:00

2023-08-04T08:00:00+02:00 – 2023-08-04T21:00:00+02:00

VOILE ET CATAMARAN A L’OCEAN