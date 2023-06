Les Pieds dans l’eau Centre Adrien Roche Meschers-sur-Gironde, 30 juillet 2023, Meschers-sur-Gironde.

Les Pieds dans l’eau 30 juillet – 18 août Centre Adrien Roche 2 990 €

Avec ses grottes creusées dans les falaises, ses 5 plages, sa forêt, son port et son climat doux, Meschers est l’endroit idéal pour des vacances réussies.

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Baignades, pique-niques et jeux extérieurs, accès direct à la plage surveillée à partir du centre

• Journée au Zoo de La Palmyre

• Visite de Royan, son port de pêche et ses ruelles typiques

• Fêtes locales et petits marchés traditionnels

• Planète Exotica, parc floral et de loisirs

• Activités manuelles et grands jeux

• Soirées animées et veillées

Centre Adrien Roche 65 bd de Suzac 17132 MESCHERS Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

