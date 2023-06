Aventure Terre, Mer et milieu marin Centre Adrien Roche à Meschers (17) Meschers-sur-Gironde, 10 juillet 2023, Meschers-sur-Gironde.

Aventure Terre, Mer et milieu marin 10 – 16 juillet Centre Adrien Roche à Meschers (17) 536€/séjour de 7 jours

Nous proposons à nos vacanciers âgés de 10 à 11ans de mettre le cap sur la Découverte du milieu marin.

Cette découverte les amènera à sortir de leur zone de confort et à faire des choix en conscience pour grandir, s’épanouir et appréhender son environnement afin d’en préserver la richesse. Encadré par des animateurs diplômés BAFA et des animateurs spécialisés environnement, Il découvrira son environnement naturel mais aussi social au travers de l’exploration, l’expérimentation et la pratique d’activités physiques spécifiques au milieu marin

Ainsi par tranche d’âge et en petit groupe de 8 à 12, les jeunes partiront à la découverte de la dune et de son utilité, de la forêt et de ses spécificités, du milieu aquatique et ce qui l’habite, de la laisse de mer et ce que cela implique pour notre environnement au travers de jeux de piste , de pêche à pied, de mise en place d’aquarium, de land art et de fabrication d’objets. Ils auront à cœur de découvrir de nouvelles sensations lors de 3 séances de voile et d’une séance de Tir à l’arc et de découvrir le littoral et ses richesses lors d’une excursion au village de Talmont et la pointe de Suzac. Ils seront également associés à la vie de leur séjour autour de conseil de jeunes pour définir ensemble les règles de vie partagées, faire vivre leur carnet souvenir et le blog du séjour et choisir les jeux, veillées et activités créatrices afin de les rendre acteur de leur séjour

Centre Adrien Roche à Meschers (17) 65 Boulevard de Suzac, 17132 Meschers sur Gironde Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laligue87-fol.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555033605 »}, {« type »: « email », « value »: « vacances.classes@lde87.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T12:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-16T00:00:00+02:00 – 2023-07-16T14:00:00+02:00

Environnement Mer