Séjour Mescher 10 – 14 juillet Centre Adrien Roche à Meschers (17) 30 euros

Le centre Adrien Roche de la FOL87, situé à Meschers en Charente Maritime est une structure d’accueil privilégiée en bord de mer.

Son emplacement est idéal pour découvrir le milieu marin et les activités nautiques en toute sécurité.

Le centre est doté de nombreux équipements : une piscine extérieure et des terrains de sports.

Les jeunes pourront bénéficier d’un lieu largement arboré, au bord de l’océan avec hébergement en dur et restauration sur place.

Le séjuor sera accés sur la découverte de l’estuaire, découverte du milieu et pratique nautique, sports et émotions.

