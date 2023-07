Conte musical : Le Conte du Ventemps Centre Administratif Saint-Louis Saint-Omer, 17 septembre 2023, Saint-Omer.

Conte musical : Le Conte du Ventemps Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30 Centre Administratif Saint-Louis Dans la cour de la mairie, 16 Rue Saint-Sépulcre, Saint-Omer. A partir de 11 ans. Durée : 45 minutes. Gratuit. Entrée libre.

En partenariat avec la Barcarolle et l’Ensemble Miroirs Etendus.

Dans le cadre paisible de la cour de l’ancien hôpital Saint-Louis, laissez-vous porter par l’univers fantastique d’Alain Damasio, dont le spectacle du Conte du Ventemps s’inspire. Entre écriture musicale et espaces de narration, partez à la rencontre de ce « pays de vaste étendue où rien ne tenait plus en place… ».

Centre Administratif Saint-Louis 16 rue Saint-Sépulcre, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

© La Barcarolle