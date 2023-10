Soirée Jeux de sociétés ados et adultes Centre Administratif Saint-Junien, 21 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez participer et vous affronter à cette soirée de jeux de sociétés pour adolescents et adultes organisée par La Roulotte et Sortilèges. Au programme, divers jeux de plateaux et une bonne ambiance, vous devrez faire preuve de stratégie..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 23:00:00. .

Centre Administratif Rue d’Arsonval

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join us for an evening of board games for teenagers and adults, organized by La Roulotte et Sortilèges. The program includes a variety of board games and a great atmosphere, where you’ll have to be strategic.

Participe en esta velada de juegos de mesa para adolescentes y adultos organizada por La Roulotte et Sortilèges. El programa incluye una gran variedad de juegos de mesa y un gran ambiente, así que tendrás que ser estratégico.

Nehmen Sie an diesem von La Roulotte et Sortilèges organisierten Abend mit Gesellschaftsspielen für Jugendliche und Erwachsene teil und treten Sie gegeneinander an. Auf dem Programm stehen verschiedene Brettspiele und eine gute Atmosphäre, bei der du deine Strategie unter Beweis stellen musst.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Porte Océane du Limousin