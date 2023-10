Fresque du Climat Centre Administratif Municipal Issy-les-Moulineaux, 14 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action

Il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à l’action. En mobilisant l’intelligence collective du groupe, La Fresque du Climat permet à tous les publics de s’approprier le sujet du changement climatique. En retraçant les liens de cause à effets, les participants peuvent pour la première fois prendre du recul et comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité.

Animé par des bénévoles fresqueurs

Horaires :

9h50 à 13 h – session adulte (à partir de 14 ans) : https://www.eventbrite.fr/e/698242561297?aff=oddtdtcreator

14h20 à 17h30 – session adulte (à partir de 14 ans) : https://www.eventbrite.fr/e/698330594607?aff=oddtdtcreator

14h20 – 17h30 – session enfants (à partir de 9 ans) : https://www.eventbrite.fr/e/698334044927?aff=oddtdtcreator

Tout public

PS : si vous êtes un adulte et que vous venez avec votre enfant, veuillez réserver une place adulte et une place enfant (si moins de 14 ans) et non pas deux places adultes.

2023-10-14T09:50:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

2023-10-14T14:20:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

