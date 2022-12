GPSO Energie – Permanences de l’Espace Conseil France Rénov’ à Issy-les-Moulineaux Centre Administratif Municipal d’Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

GPSO Energie – Permanences de l'Espace Conseil France Rénov' à Issy-les-Moulineaux
20 janvier 2022 – 16 février 2023, les jeudis
Centre Administratif Municipal d'Issy-Les-Moulineaux

Inscription gratuite et obligatoire sur rendez-vous. Service & Appel gratuits.

Un projet de rénovation énergétique, de construction performante ou d'installation d'équipements à énergie renouvelable? Des permanences existent dans votre ville. N'hésitez pas à prendre rendez-vous!

Centre Administratif Municipal d'Issy-Les-Moulineaux
47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'urbanisme (2ème étage)

Permanence de l'Espace Conseil France Rénov' à Issy-les-Moulineaux

Des conseils pour faire des économies d'énergie

Les conseillers énergie de l'Espace Conseil France Rénov' de Grand Paris Seine Ouest Energie pourront vous informer sur les aspects méthodologiques, techniques et financiers de votre projet : par où commencer ? Quel isolant choisir ? Comment dimensionner votre installation ? Comment trouver un professionnel qualifié ? Quelles sont les aides financières mobilisables pour financer votre projet ?

Que vous soyez un particulier, une copropriété, une collectivité ou un professionnel, vous trouverez les réponses à toutes ces questions auprès de nos conseillers lors de nos permanences.

Venez souhaitez nous rencontrer ? Vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien personnalisé lors de nos permanences mensuelles.

Nous sommes à Issy-les-Moulineaux :

• Le 3ème jeudi du mois (à partir du jeudi 15 septembre 2022)

• De 10h30 à 13h30 et de 14h00 à 19h00 Vous ne pouvez pas vous déplacer ou n’êtes pas disponible sur le créneau proposé dans votre ville ? N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour un entretien téléphonique sur l’un des créneaux de permanence proposé sur tout le territoire Grand Paris Seine Ouest : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon-la-Forêt, Sèvres, Vanves, Ville d’Avray, Marnes-la-Coquette et Meudon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T10:30:00+01:00

2023-02-16T19:00:00+01:00 GPSO Energie

