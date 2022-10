Allez Les Jeunes centre ADEPPA, 30 octobre 2022, Vigy.

Allez Les Jeunes 30 octobre – 3 novembre centre ADEPPA

réservé aux jeunes inscrits dans le dispositif Fête Le Mur Remiremont

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

centre ADEPPA 34 avenue Charlemagne – 57640 Vigy Vigy 57640 Moselle Grand Est

Au travers des différents volets que le centre social a développé ces dernières années, un constat s’est imposé : outre le fait de pratiquer le tennis, ce qui est bénéfique à nos jeunes c’est aussi de s’évader hors des murs de la cité, d’aller à la rencontre de l’autre et de se mêler à d’autres sphères.

Nous sommes convaincus que c’est en leur permettant de voir ce qui se passe ailleurs que nous pouvons susciter des envies et même des ambitions.

C’est le meilleur moyen pour eux de se sentir partie prenante de cette société et d’avoir envie d’y jouer un rôle, le rôle qu’ils auront choisi.

principales activités sportives, ludiques et éducatives proposées tout au long de la semaine :

Séjour du dimanche 30 octobre au 3 novembre 2022 .

Activités sportives et pédagogiques :

Nourrissage des animaux de la ferme chaque matin, randonnée.

Activités culturelles :

Visite du Centre Pompidou à Metz, film/débat.

Activités et d’animation :

Jeux collectifs et sportifs , jeux de société, quizz tv.

Renforcement des apprentissages :

via tablette et smartphone + enceinte portative : utilisation des studytracks pour l’apprentissage des leçons en chansons.

Pourquoi une telle action est-elle proposé ?

Dans la continuité des valeurs du Centre Social et du dispositif « Fête le Mur », 7 jeunes issus du quartier prioritaire de la ville de Remiremont (Rhumont), ont été identifiés de part leur investissement dans le dispositif à l’année, leur situation familiale et scolaire, pour bénéficier de ce séjour (en lien avec la référente famille du centre social, le dispositif PRE, l’éducation nationale et les parents).

L’enfant, le jeune, bénéficiaire du parcours Fête le Mur, découvre les 7 valeurs du dispositif : Respect, Solidarité, Combativité, Discipline, Volonté, Tolérance et Estime de soi

et se voit offrir l’opportunité de participer tout au long de son parcours aux programmes : Compétition éducative, Formation, Arbitrage, Décloisonnement et ouverture à la culture.

Les objectifs vont au delà de simples vacances entre camarades, une attention particulière sera portée bien entendu à leur bien être, mais le travail portera sur le soutien à la parentalité (lien direct et collaboratif), sur la vie quotidienne organisée qui les rendra plus matures, autonomes, et leur apportera également les notions de respect et de citoyenneté. L’ensemble des valeurs et objectifs découlent du projet social.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T09:00:00+01:00

2022-11-03T18:00:00+01:00