Salsa Practica à Montreuil Samedi 25 novembre, 16h00 Centre 100 Rue Hoche Participation solidaire ou soutient

Bonjour,

Vous êtes les bienvenus à participer à la prochaine practica de salsa qui aura lieu le samedi 25 novembre 2023 dans la salle polyvalente du Centre Hoche.

Ce pratique est organisé par Alice Minck, Andrea Cuadro et Karem Ortiz nous sommes professeurs de salsa à Montreuil et passionnées de la culture cubaine.

L’objectif de ce pratique est de faire rencontrer nos élèves et offrir un temps de révision, de partage des connaissances. C’est l’occasion de pratiquer les figures apprises dans la semaine, de répéter, mémoriser et aussi trouver plus d’assurance.

Nous commençons la practica avec un cours de Rueda puis il y a un temps pour danser librement sur la musique enregistré.

Afin de passer un moment plus convivial, des choses à grignoter ou à boire sont les bienvenus pour ce temps d’échange.

Alors, à bientôt et au plaisir de danser ensemble !!!

INFOS SALSA PRACTICA :

Samedi 25 novembre 2023

16h – 18h30 / 100 rue Hoche, 93100 Montreuil

Participation solidaire 5€ / soutient 10€

Prochaines dates :

Samedi 9 décembre 2023

Samedi 13 janvier 2024

Samedi 3 février 2024

Samedi 2 mars 2024

Samedi 27 avril 2024

Samedi 11 mai 2024

Samedi 8 juin 2024

Nouveauté :

De stages seront proposés avant la practica de Salsa pour ceux qui ont envie d’approfondir leurs connaissances et de se perfectionner techniquement.

Stage de perfectionnement :

– Les 12 pas de bases pour les déboutants

– Les variations de style pour les intermédiaires

– Les déplacements et les tours plus complexes pour le niveau avancé

Samedi 9 décembre 2023

14h – 15h30 Participation 15€

Stage + Practica 14h – 18h30

20€ tarif solidaire / 25€ tarif soutient.

Information : 06 09 39 73 47

Réservation : exploradanse@gmail.com

Centre 100 Rue Hoche 100 Rue Hoche, 93100 Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

Rueda de casino Stage de perfectionnement