Au coeur de ma terre : Tenir, contenir, soutenir

Il est bon de savoir que la terre est toujours là pour nous accueillir, nous tenir,

nous soutenir. Dans ce stage nous allons contacter ses qualités de la terre

dans notre corps et dans la relation avec les autres.

La proposition : Il s’agit dans un première partie, de se déposer dans le sol-terre, se laisser porter, se laisser danser avec les autres, partager les appuis et le poids, afin de trouver un état d’abandon et de lâcher prise. Dans un deuxième temps nous allons explorer notre relation de confiance : Est ce que je me laisse déposer en toi ? Est ce que tu te laisses déposer en moi ?

A travers la danse, au cœur de soi même, explorer notre capacité à nous laisser porter, à tenir, contenir et faire confiance à nos appuis-racines.

La pratique : Danse d’improvisation libre, sans technique ni jugement.

Public : L’atelier accueille toute personne intéressée et motivée par ce travail, quelle que soit sa pratique corporelle.

Stage animé par Karem Ortiz :

Danseuse et professeure de danse contemporaine.

Diplômée de l’Ecole Nationale des Arts de la Havane, Cuba.

Formée en danse thérapie à l’Université Paris Descartes.

Certifiée de la pratique « Danser, être dansé » de Véronique Pioch.

Formée à l’esprit d’accompagnement par Bénédicte Pavelak dans le parcours « L’art du Vivant » et « Transmettre », des traversées qui ouvrent la perception de l’être et au monde.

Informations pratiques :

Date : Dimanche 5 novembre 2023

Heure : 14h – 18h / accueil à 13h30

Lieu : Centre 100 rue Hoche, 93100 Montreuil

Participation : 40€ / 35€ Chômeurs, étudiants

Inscription obligatoire : 06 09 39 73 47

Contact : exploradanse@gmail.com

Réservation : https://www.billetweb.fr/au-coeur-de-ma-terre-tenir-contenir-soutenir

