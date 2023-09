Cours de salsa cubaine à Montreuil Centre 100 Rue Hoche Montreuil, 28 septembre 2023, Montreuil.

Cours de salsa cubaine à Montreuil 28 septembre 2023 – 20 juin 2024, les jeudis Centre 100 Rue Hoche inscription obligatoire avec bulletin d’inscription.

Bienvenus (es) au cours de salsa cubaine qui aura lieu tous les jeudis au centre 100 rue Hoche à partir du 28 septembre 2023.

Un cours d’essaie gratuit est offert !

Planning :

19h – Technique afrocubaine, échauffement avec rythmes cubains.

20h – Salsa en couple et en rueda

Au travail :

– La technique

– Le guidage

– La musicalité

– Le style

– L’improvisation

Au menu :

– Le plaisir de danser

– La rencontre et le partage

– L’interactivité avec la musique

– La libération des tensions quotidiennes

Cours animé par Karem Ortiz

Danseuse professionnelle de la compagnie Danza Combinatoria de Cuba. Professeure des danses cubaines, diplômée de l’Ecole Nationale des Arts de Cuba. Licence d’Arts du Spectacle Chorégraphique à l’Université Paris VIII. Master Danse Thérapie à l’Université Paris Descartes.

Infos : 06 09 39 73 47

Inscription : exploradanse@gmail.com

Au plaisir de vous accueillir et de danser ensemble !

Karem

Centre 100 Rue Hoche 100 Rue Hoche, 93100 Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « exploradanse@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0609397347 »}] [{« link »: « mailto:exploradanse@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T19:00:00+02:00 – 2023-09-28T21:00:00+02:00

2024-06-20T19:00:00+02:00 – 2024-06-20T21:00:00+02:00

Salsa cubaine technique afrocubaine