Danse Impro avec musicien en live Centre 100 Rue Hoche, 14 mai 2023, Montreuil.

Danse Impro avec musicien en live Dimanche 14 mai, 14h00 Centre 100 Rue Hoche 35€ si inscription avant le 7 mai à 14h / 45€ si inscription après cette date.

Un stage destiné aux danseurs ayant envie d’approfondir sur leurs sensibilité artistique, musicale et créative.

Ce stage est une co-création individuelle et collective dans l’instant présent. Un tissage des univers, des expressions et des énergies. Un voyage dans le corps et dans le coeur pour rentrer en dialogue avec la musique depuis l’expression authentique de notre être.

La proposition :

• Se rendre à l’écoute de l’élan du corps pour laisser émerger la danse.

• Se laisser traverser par la musique avec sa mélodie, son rythme et sa vibration.

Une invitation à aller au-delà de nos chemins habituels, à nous laisser guider, porter, inspirer par les improvisations du musicien en interaction avec les mouvements des danseurs.

La pratique : Danse libre

Stage co-animé par Karem Ortiz et Pity Cabrera

Karem Ortiz : Danseuse de danse contemporaine diplomée de l’Ecole National des Arts de La Havane, Cuba. Formée à l’esprit d’accompagnement par Bénédicte Pavelak dans le parcours Transmettre et L’art du vivant, des traversées qui ouvrent à une perception profonde de l’être et au monde. Formée à la pratique “Danser, être dansé” de Véronique Pioch.

Pity Cabrera : Est un pianiste cubain, compositeur et arrangeur. Diplômé du Conservatoire de musique de La Havane Amadeo Roldan. Il a enregistré une vaste discographie en collaboration avec des artistes cubains ( Raul Paz et autres ). Il partage sa passion du jazz avec d’autres musiciens et intervient dans des concerts régulièrement en France et à l’étranger.

Informations pratiques : Dimanche 14 mai 2023

Lieu : 100 rue Hoche, 93100 Montreuil

Horaire : 14h – 18h / Accueil à 13h30 ( fermeture des portes à 14h)

Participation : 35€ si inscription avant le 7 mai à 14h / 45€ si inscription après cette date.

Contact : 06 09 39 73 47 / exploradanse@gmail.com

Inscription en ligne : https://www.billetweb.fr/danse-impro-avec-musicien-en-live

Toute inscription est validée après versement des arrhes de 20€, en cas d’annulation les arrhes ne sont pas remboursables.

Centre 100 Rue Hoche 100 Rue Hoche, 93100 Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/danse-impro-avec-musicien-en-live »}, {« type »: « email », « value »: « exploradanse@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 39 73 47 »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/danse-impro-avec-musicien-en-live »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

danse impro musique en live