Stage de danse – Sentir, percevoir, se voir différemment Centre 100 Rue Hoche, 19 mars 2023, Montreuil.

Stage de danse – Sentir, percevoir, se voir différemment Dimanche 19 mars, 14h00 Centre 100 Rue Hoche 40€ / 35€ Montreuillois

La proposition : Une invitation à diriger son attention vers un nouveau regard sur soi, à travers les différentes propositions qui ouvrent la perception et affinent l’exploration sensorielle. Une rencontre avec soi et les autres à travers la danse, la musique, la peinture et l’écriture.

Un temps pour se donner du temps et plonger dans un rythme plus organique, à l’écoute des besoins du corps. Un espace pour laisser la créativité nous surprendre dans tous ces possibles.

La pratique : Danser ce qui nous habite et nous traverse à l’écoute de soi, de l’autre et de l’instant présent. A la rencontre du vivant en soi, en dialogue, en contact, en résonance. Dans un espace de partage et de grande liberté. Sans jugement, ni technique, danser ce que nous sommes.

Public : L’ atelier accueille toute personne intéressée et motivée par ce travail, quelle que soit sa pratique corporelle.

Stages animés par Karem Ortiz :

Danseuse diplômée de l’Ecole Nationale des Arts de Cuba.

Formée à l’esprit d’accompagnement par Bénédicte Pavelak dans le parcours Transmettre et L’ art du vivant.

Formée à la pratique Danser, être dansé ®, de Véronique Pioch.

Master en Danse Thérapie à L’Université Paris Descartes.

Licence en Arts du Spectacle à Paris VIII.

Informations pratiques :

Dimanche 19 mars 2023

Lieu : Centre de quartier, 100 rue Hoche, 93100 La Noue, Montreuil

Horaire : 14h – 18h / Accueil à 13h30

Inscription : exploradanse@gmail.com

Contact : 06 09 39 73 47 Association Exploradanse

Participation : 40€ / 35€ Montreuillois

Réservation obligatoire : https://www.billetweb.fr/sentir-percevoir-se-voir-differemment

Centre 100 Rue Hoche 100 Rue Hoche, 93100 Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « exploradanse@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/sentir-percevoir-se-voir-differemment »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/sentir-percevoir-se-voir-differemment »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

2023-03-19T14:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

danse libre conscience du mouvement

Solène Doerflinger