Présence, de l’intention à l’attention Samedi 21 janvier, 14h00 Centre 100 Rue Hoche

La proposition : Nous allons poser une intention en accord avec nos aspirations profondes puis laisser le corps nous guider à travers la danse. Ouvrir un espace à l’écoute de la sensation, à l’intelligence du mouvement et suivre le chemin de l’attention pour que tout ce qui est déjà en nous puisse se manifester. C’est une exploration de nos paysages intérieurs pour plonger au coeur des nos sensations et ainsi laisser la place à la présence.

Comment à travers l’intention nous pouvons nous relier à la source, à l’origine qui donne sens à nos actes, paroles et pensées. Puis à travers l’attention nous allons sentir, regarder et accueillir pleinement ce qui a besoin de se rendre à la lumière.

La pratique : Danser ce qui nous habite et nous traverse à l’écoute de soi, de l’autre et de l’instant présent. A la rencontre du vivant en soi, en dialogue, en contact, en résonance. Dans un espace de partage et de grande liberté. Sans jugement, ni technique, danser ce que nous sommes.

Public : L’ atelier accueille toute personne intéressée et motivée par ce travail, quelle que soit sa pratique corporelle.

Stage animé par Karem Ortiz : Danseuse diplômée de l’Ecole Nationale des Arts de Cuba. Formée à l’esprit d’accompagnement par Bénédicte Pavelak dans le parcours Transmettre et L’ art du vivant. Formée à la pratique Danser, être dansé ®, de Véronique Pioch. Master en Danse Thérapie à L’Université Paris Descartes. Licence en Arts du Spectacle à Paris VIII.

Informations pratiques :

Date : Samedi 21 janvier 2023

Lieu : Centre 100 rue Hoche, 93100 La Noue, Montreuil

Horaire : 14h – 18h / Accueil à 13h30

Inscription : Association Exploradanse

Contact : 06 09 39 73 47 / exploradanse@gmail.com

Participation : 40€ / 35€ Montreuillois, chômeurs, étudiants



