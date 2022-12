Danse et percussion Atelier de sensibilisation Centre 100 Rue Hoche Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Décembre lumineux à La Noue Centre 100 Rue Hoche 100 Rue Hoche, 93100 Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Atelier de Sensibilisation à la danse et à la percussion !! Le mardi 20 et le jeudi 22 décembre de 15h à 17h

Pour les enfants entre 6-12 ans / les pré adolescents

Avec une danseuse et un musicien professionnel.

Au Centre 100 rue Hoche, 93100 Montreuil

Inscriptions : 01 71 86 29 35 ( gratuit )

Maison de quartier 100 Hoche – La Noue-Clos français

