Un voyage dans les sensations du corps à travers la danse Centre 100 Rue Hoche 100 Rue Hoche, 93100 Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:exploradanse@gmail.com »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/sentir »}] De l’attention à la sensation, de la sensation à la danse. Sentir – Un stage de danse pour ouvrir la porte de la perception au corps physique et énergétique. Nous allons amener l’attention dans les différentes parties du corps puis dans sa globalité pour cultiver la présence à ce qui est. C’est une exploration de nos paysages intérieurs pour plonger au coeur de nos sensations. Comment réveiller le corps pour devenir plus vivant, plus proche de soi-même à travers les captateurs d’impressions. Inviter nos sens à sentir: les odeurs, les sons, les textures palpables, les images. Toutes ces sensations sont des nourritures pour l’être. La pratique : Exploration intéroceptive guidée à l’écoute de ce qui nous habite et nous traverse, sans jugement, ni technique, danser ce que nous sommes. Public : L’atelier accueille toute personne intéressée et motivée par ce travail, quelle que soit sa pratique corporelle. Stage animé par Karem Ortiz : Danseuse et professeure de danse contemporaine. Diplômée de l’Ecole Nationale des Arts de la Havane, Cuba.

Formée en Danse Thérapie à l’Université Paris Descartes.

Certifiée de la pratique « Danser, être dansé » de Véronique Pioch. Formée à l’esprit d’accompagnement par Bénédicte Pavelak dans le parcours Transmettre et L’art du vivant, des traversées qui ouvrent à une perception profonde de l’être et au monde. Dimanche 9 octobre 2022 Lieu : Centre 100 rue Hoche

Horaire : 14h -18h accueil à 13h30

Inscription : Association Exploradanse

06 09 39 73 47 / exploradanse@gmail.com

Participation : 40€ / 35€ Montreuillois, chômeurs.

Réservation : https://www.billetweb.fr/sentir

( stage limité à 16 personnes )

