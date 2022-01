CentraleSupélec rejoint l’initiative #StOpE En ligne, 25 janvier 2022, Gif-sur-Yvette.

CentraleSupélec rejoint l’initiative #StOpE

En ligne, le mardi 25 janvier à 10:00

Le 25 janvier 2022, CentraleSupélec s’engage pour agir contre le sexisme ordinaire en entreprise et intègre l’initiative #StOpE. **Qu’est ce #StOpE ?** En 2018, Accor, EY et L’Oréal ont créé l’initiative interentreprises « Stop au Sexisme « Ordinaire » en Entreprise » afin de partager et promouvoir les bonnes pratiques sur ce sujet. Depuis sa création, plus de 140 organisations ont rejoint l’initiative #StOpE. Placée sous le Haut Patronage d’Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, les organisations signataires s’engagent à faire reculer durablement le sexisme dit ordinaire en déployant au fil de l’eau les actions de huit engagements prioritaires. **Que va-t’on y faire ?** Nous collaborerons avec 150 autres organisations, nous nous inspirerons de dispositifs existants, nous partagerons nos objectifs et mettrons en place des actions telles que : 1. Afficher et appliquer le principe de tolérance zéro 2. Informer pour faire prendre conscience des comportements sexistes (actes, propos, attitudes) et de leurs impacts 3. Former de façon ciblée sur les obligations et les bonnes pratiques de lutte contre le sexisme ordinaire 4. Diffuser des outils pédagogiques aux salariés pour faire face aux agissements sexistes en entreprise 5. Inciter l’ensemble des salariés à contribuer, à prévenir, à identifier les comportements sexistes et à réagir face au sexisme ordinaire 6. Prévenir les situations de sexisme et accompagner de manière personnalisée les victimes, témoins et décideurs dans la remontée et la prise en charge des agissements sexistes 7. Sanctionner les comportements répréhensibles et communiquer sur les sanctions associées 8. Mesurer et mettre en place des indicateurs de suivi pour adapter la politique de lutte contre le sexisme ordinaire

sur inscription

En rejoignant cette initiative, l’Ecole affirme une nouvelle fois son engagement contre le sexisme ordinaire

En ligne 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T10:00:00 2022-01-25T12:00:00