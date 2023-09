Masterclass CentraleSupélec – Le Repaire Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Masterclass CentraleSupélec – Le Repaire Gif-sur-Yvette, 12 octobre 2023, Gif-sur-Yvette. Masterclass Jeudi 12 octobre, 18h30 CentraleSupélec – Le Repaire sur inscription – événement réservé aux étudiants Start In Saclay est l’association des étudiants entrepreneurs du plateau de Saclay (Université Paris-Saclay, HEC Paris, Polytechnique), qui organise des événements sur l’entrepreneuriat (masterclass, concours de pitch, workshops) pour sensibiliser les étudiants et les accompagner dans leurs projets.

Le thème : 10 tips pour monter un projet à succès pendant ses études CentraleSupélec – Le Repaire Bâtiment Bouygues – 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91192 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lu.ma/hdtxizwr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec - Le Repaire Adresse Bâtiment Bouygues - 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette Departement Essonne Lieu Ville CentraleSupélec - Le Repaire Gif-sur-Yvette latitude longitude 48.708977;2.167184

CentraleSupélec - Le Repaire Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/