Thermodanse CentraleSupélec Gif-sur-Yvette, 23 novembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Thermodanse 23 novembre – 7 décembre, les jeudis CentraleSupélec Gratuit sur inscription

Le physicien Morgan Chabanon – maître de conférence à CentraleSupélec – et les chorégraphes Cosetta Graffione et Namiko Gahier-Ogawa vous invitent à comprendre, modéliser, et exprimer les grands principes de physique par la danse.

Le projet ThermoDanse explore un mode alternatif de représentation scientifique par le mouvement du corps, par la danse. En replaçant l’humain au cœur du principe physique, dénué de technicité mathématique, ce projet appelle les participantes et participants à considérer la place du ressenti, du sensible, et de l’intuition dans les sciences.

CentraleSupélec 8 rue Joliot-Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T17:00:00+01:00

2023-12-07T14:00:00+01:00 – 2023-12-07T17:00:00+01:00

danse physique

Isabelle Girard