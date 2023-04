Cérémonie de remise des diplômes du doctorat 2023 CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Cérémonie de remise des diplômes du doctorat 2023 CentraleSupélec, 30 juin 2023, Gif-sur-Yvette. Cérémonie de remise des diplômes du doctorat 2023 Vendredi 30 juin, 13h45 CentraleSupélec Entrée gratuite sur pré-inscription et confirmation d’inscription. Pas d’entrée possible sans invitation. La septième édition de la cérémonie de remise des diplômes de doctorat de l’Université Paris-Saclay, se tiendra le vendredi 30 juin 2023, amphitéâtre Michelin des les locaux de CentraleSupélec. L’Université Paris-Saclay organise tous les ans une cérémonie de remise des diplômes en l’honneur de ses docteur·e·s ! La prochaine regroupera tous ceux et toutes celles ayant soutenu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Docteur·e·s : notre prochaine cérémonie se tiendra le 30 juin 2023, bloquez ce vendredi. CentraleSupélec 8 rue Joliot-Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/crdd-23-ceremonie-de-remise-des-diplomes-de-doctorat-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

