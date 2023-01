Webinaire “ChatGPT & Co. Quels impacts sur la formation ?” CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Ouvert à tous les enseignants, chercheurs et personnels de l’Université Paris-Saclay

Et si les IA rendaient caduques les formes d'évaluations les plus courantes ?

Dans ce webinaire le pôle pédagogie de CentraleSupélec vous propose de réfléchir à la place de ces outils dans la formation, à leurs impacts sur l'acquisition et la maîtrise des connaissances, sur les modalités d'évaluations et les questions d'intégrité académique.

Avec la participation de Thomas Gérald (GS Informatique et Sciences du Numérique, LISN).

Comment participer ?

Rendez-vous mardi 14 février de 13h à 14h30 sur Teams dans l’équipe “Webinaire ChatGPT“. Ouvert à tous.

Contact : pedagogie@centralesupelec.fr

