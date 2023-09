Formation à la permaculture avec 2 passionnés CentraleSupélec – clairière Gif-sur-Yvette, 28 septembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Programme :

• Mobiliser les principes de la permaculture pour améliorer son bilan carbone personnel et développer son autonomie ;

• Comprendre, favoriser et « Faire » de la biodiversité sur le campus et/ou chez soi ;

• Cultiver l’observation de la Nature et la découverte d’univers inconnus, ou comment se dépayser à deux pas de chez soi ;

• Connaître le sol et améliorer sa fertilité pour faire pousser des légumes ou arbres avec la relecture des différents cycles (eau, azote, carbone).

CentraleSupélec – clairière 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T09:00:00+02:00 – 2023-09-28T17:00:00+02:00

