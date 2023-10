Séminaire de rentrée des étudiants entrepreneurs bretons CentraleSupélec Cesson-Sévigné, 2 novembre 2023, Cesson-Sévigné.

Séminaire de rentrée des étudiants entrepreneurs bretons 2 et 3 novembre CentraleSupélec Pour les détenteurs du SNEE, gratuit

Tous les étudiants de Bretagne qui ont obtenu le statut national étudiant entrepreneur (SNEE) pour l’année 2023-2024 sont invités à CentraleSupélec-Rennes, les 2 et 3 novembre.

Ce séminaire de rentrée d’une journée et demie est l’occasion, pour l’équipe Pépite, de se présenter, d’échanger avec les étudiants entrepreneurs et d’expliquer le déroulement de l’année avec le SNEE.

C’est aussi, pour les étudiants, l’occasion de rencontrer leurs pairs et de lier des contacts qui pourront être très bénéfiques pour le développement de leur projet.

Au programme ?

Point par campus sur le déroulement de l’année

Quarts d’heure de pitchs?

Réseautage entre étudiants entrepreneurs?!

Ted X d’un entrepreneur inspirant

Table ronde et témoignages d’anciens étudiants entrepreneurs

Shooting photo

…et animations surprises pour un moment convivial !

Inscription

CentraleSupélec av. de la Boulaie, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRcXHErvIq4lDtcRv_GXyd7BUNENTUldNSFZLRVY0M085NzFVT1lTVFdQVi4u »}] [{« link »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRcXHErvIq4lDtcRv_GXyd7BUNENTUldNSFZLRVY0M085NzFVT1lTVFdQVi4u »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T09:00:00+01:00 – 2023-11-02T18:30:00+01:00

2023-11-03T09:00:00+01:00 – 2023-11-03T13:30:00+01:00

entrepreneuriat étudiants

Pépite Bretagne