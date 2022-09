Open Science Month CentraleSupélec, campus Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

https://www.universite-paris-saclay.fr/open-science-month-2022-luniversite-paris-saclay-engagee-pour-la-science-ouverte

http://www.centralesupelec.fr Tout au long du mois d’octobre, l’Université Paris-Saclay proposera des webinaires, des stands et des rendez-vous individuels avec les bibliothécaires, notamment au sein d’AgroParisTech, CentraleSupélec, UVSQ, Université d’Évry et CEA Saclay. Ce cycle débutera par un webinaire de lancement d’Étienne Augé, vice-président adjoint Recherche et Science ouverte de l’Université, et de Julien Sempéré, directeur des bibliothèques, de l’information et de la science ouverte, le 4 octobre à 10h. Ce sera l’occasion de présenter les enjeux pour l’Université, résumés dans le document unique pour la Science ouverte, paru au printemps 2022.

