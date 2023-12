Voeux de Romain Soubeyran pour le personnel du campus de Metz CentraleSupélec campus de Metz Grigy Catégories d’Évènement: Grigy

Moselle Voeux de Romain Soubeyran pour le personnel du campus de Metz CentraleSupélec campus de Metz Grigy, 15 janvier 2024, Grigy. Voeux de Romain Soubeyran pour le personnel du campus de Metz Lundi 15 janvier 2024, 11h00 CentraleSupélec campus de Metz Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-15T11:00:00+01:00 – 2024-01-15T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-15T11:00:00+01:00 – 2024-01-15T14:00:00+01:00 CentraleSupélec campus de Metz 2 rue Edouard Belin Metz Grigy 57070 Borny Moselle Grand Est Détails Catégories d’Évènement: Grigy, Moselle Autres Code postal 57070 Lieu CentraleSupélec campus de Metz Adresse 2 rue Edouard Belin Metz Ville Grigy Departement Moselle Lieu Ville CentraleSupélec campus de Metz Grigy Latitude 49.103019 Longitude 6.221762 latitude longitude 49.103019;6.221762

CentraleSupélec campus de Metz Grigy Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grigy/