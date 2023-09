Inauguration: Gustave Eiffel (1832-1923) Centralien du siècle CentraleSupélec, batiment Eiffel, Restaurant CROUS Gif-sur-Yvette, 19 octobre 2023, Gif-sur-Yvette.

Inauguration: Gustave Eiffel (1832-1923) Centralien du siècle Jeudi 19 octobre, 17h30 CentraleSupélec, batiment Eiffel, Restaurant CROUS 17h30-19h30

A l’occasion du centenaire de la disparition de Gustave Eiffel (1832-1923), diplômé de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures en 1855, CentraleSupélec célèbre la mémoire de son plus célèbre alumni : quelle spécialité avait choisi Eiffel pour sa scolarité ? Comment les élèves ingénieurs peuvent s’inspirer de son génie entrepreneurial ? Quelle a été la seconde carrière de chercheur et scientifique de Gustave Eiffel ?

Librairie éphémère par la librairie Lagiraf

CentraleSupélec, batiment Eiffel, Restaurant CROUS 8-10 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « expo.eiffel@centralesupelec.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralesupelec.fr/fr/eiffel »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T17:30:00+02:00 – 2023-10-19T19:30:00+02:00

2023-10-19T17:30:00+02:00 – 2023-10-19T19:30:00+02:00

Ecole Centrale Eiffel