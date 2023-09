Rencontres du Développement Durable CentraleSupélec – bâtiment Eiffel Gif-sur-Yvette, 11 octobre 2023, Gif-sur-Yvette.

Rencontres du Développement Durable Mercredi 11 octobre, 15h30 CentraleSupélec – bâtiment Eiffel Entrée gratuite sur inscription

L’édition 2020, co-construite avec 50 partenaires, a rassemblé 7900 participants sur 7 jours. Les RDD 2021, portant sur le thème « Faisons 2030 dès 2022 ! » ont été conçues avec 75 partenaires et déployées sur 10 jours. Les RDD 2022, devenue anniversaire officiel de l’adoption des ODD, était intitulée « Entreprenons la France de 2030 » et a rassemblé 12 100 participants en 8 étapes.

L’Institut Open Diplomacy est un think tank indépendant qui étudie la géopolitique du développement durable. Association reconnue d’intérêt général pour la qualité de ses travaux scientifiques, ce think tank anime l’écosystème des RDD de façon transpartisane, intergénérationnelle, multi-acteurs et intègre au maximum la dimension internationale des sujets de préoccupation des Françaises et des Français pour penser la transition.

RDV le mercredi 11 octobre à CentraleSupélec pour un atelier citoyen de 15h30 à 17h00 « réfléchissons ensemble à la planification écologique » et une conférence publique de 17h30 à 19h00 « Comment devenir citoyens de la planète? »

CentraleSupélec – bâtiment Eiffel 8 rue Joliot Curie- 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:30:00+02:00 – 2023-10-11T19:00:00+02:00

