Jeudi 16 mars 2023, de 18h30 à 19h30 à l’Auditorium Michelin, Bâtiment Eiffel – CentraleSupélec.

La santé physique et psychologique des étudiants constituant une priorité pour l’Université Paris-Saclay, agir en faveur du bien-être et de la santé mentale de ceux-ci est une nécessité.

L’Université Paris-Saclay et le Service Santé des Étudiants vous proposent ainsi une conférence sur les idées reçues autour de la santé, avec pour invités :

Le Dr Alexandra DALU, médecin et spécialiste anti-âge, esthétique, mésothérapie et nutrition. Elle est diplômée de l’université René Descartes Paris 5 Hôpital Necker, ancienne assistante spécialiste des hôpitaux de Paris, consultante en nutrition pour les restaurants, les spas et la thalassothérapie, consultante et conférencière pour des laboratoires de nutrition et journaliste santé. Elle a participé à plusieurs émissions de télévision (France 2, M6…). @dralexandradalu

Le Chef Thierry MARX, élu en 2006 « Chef de l’année », il se fait connaître du grand public en 2010 dans l’émission télévisée Top Chef, en tant que juré. Également investi hors des cuisines, le chef du Mandarin Oriental à Paris s’engage régulièrement pour soutenir les jeunes sans diplôme. Il est président de l’UMIH (l’Union des métiers de l’industrie hôtelière) depuis 2022.

Au programme :

18h : Accueil et ouverture des portes

18h30 : Début de la conférence

19h10 : Interventions et témoignages du chef Thierry Marx et d’Alexandra Dalu

19h20 : Interaction avec le public, question/réponse

19h30 : Séance photos et dédicaces

Lieu

Auditorium Michelin, Bâtiment Eiffel – CentraleSupélec (8 rue Joliot curie, 91190 Gif-Sur-Yvette)

Capacité d’accueil autorisée : 360 personnes maximum

Ouvert au grand public, inscription en ligne recommandée à ce lien.

2023-03-16T18:30:00+01:00 – 2023-03-16T19:30:00+01:00

