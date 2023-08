Cycle de conférences ALLCAN CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin Gif-sur-Yvette, 4 septembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Cycle de conférences ALLCAN 4 – 7 septembre CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin https://framaforms.org/inscription-au-cycle-de-conferences-agir-pour-le-climat-1688571343

Ce cycle prendra place du lundi 4 au jeudi 7 septembre 2023 avec pour invités:

– Valérie Masson-Delmotte, « Le GIEC : Bilan et perspectives »

– Gabrielle Bouleau, « Crises environnementales : l’eau, un révélateur de nos vulnérabilités et de nos choix »

– Nathalie de Noblet, « Changement climatique et usages des sols »

– Vincent Bontems, « Gilbert Simondon et l’écotechnologie »

Ces conférences gratuites et ouvertes à tous auront lieu à l’école CentraleSupélec de 18h à 20h (sur inscription).

CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-04T18:00:00+02:00 – 2023-09-04T20:00:00+02:00

2023-09-07T18:00:00+02:00 – 2023-09-07T20:00:00+02:00