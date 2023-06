La Cérémonie de la Remise des Diplômes CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

La Cérémonie de la Remise des Diplômes

Vendredi 16 juin, 14h00

CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin
8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette
Gif-sur-Yvette

En parallèle, des activités seront proposées tout au long de l'après-midi afin de mettre en lumière la richesse associative de notre école : escape game, représentation de salsa, initiation au rock, BDI, match d'improvisation, atelier de montage de tartes sucrées, représentation de magie de proximité …

A 17h30 débutera le Main Event dans la diagonale avec des temps forts tels que des prises de paroles du directeur et des marraines/parrains de la promotion, ponctuées d'interludes associatives.

