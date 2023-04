Café frappé CentraleSupélec – Bâtiment Breguet – amphithéâtre Janet, 11 mai 2023, Anizy-le-Grand.

Café frappé Jeudi 11 mai, 17h15 CentraleSupélec – Bâtiment Breguet – amphithéâtre Janet

Lors de ce Café, coorganisé avec la Direction des Bibliothèques, Information et Science Ouverte de l’Université Paris-Saclay, Alain Damasio proposera une réflexion sur l’écriture comme outil de lutte par la modification des imaginaires et développera sa pensée techno-critique à travers des lectures d’extraits de ses textes. Un échange avec le Collectif Contre la Ligne 18 et l’Artificialisation des Terres sur les lieux alternatifs comme expérimentations concrètes d’un autre monde, et en particulier sur la ZAD de Zaclay et sur l’écolieu « L’école des vivants » que notre invité a cofondé, constituera le point de l’orgue de la rencontre. Les discussions pourront ensuite se prolonger de manière plus informelle lors d’un cocktail. En parallèle, les bibliothèques de CentraleSupélec et la librairie Lagiraf du quartier du Moulon proposeront des livres à emprunter et à acheter et Alain Damasio dédicacera ses livres.

accessible sur la WebTV pour les campus de Rennes ou Metz

CentraleSupélec – Bâtiment Breguet – amphithéâtre Janet 3 rue joliot curie Anizy-le-Grand 02320 Anizy-le-Château Aisne Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T17:15:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00

2023-05-11T17:15:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00