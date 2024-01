One Man SHow « Warm Up » CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette, lundi 29 janvier 2024.

One Man SHow « Warm Up » Evénement destiné au personnel de CentraleSupélec par la Direction des Ressources Humaines dans le cadre des formations pour renforcer son efficacité professionnelle. Lundi 29 janvier, 11h30 CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau

Deux représentations exclusives (1h30 environ) le lundi 29 janvier 2024 :

– Une séance à 11h30 – 13h00

– Une séance à 16h30 – 18h00

One man show de Julien Plantier « WARM UP » qui vous apportera les clés pour intervenir en public ou en réunion, et pour développer vos relations au quotidien.

Il vous donnera des astuces et vous partagera son vécu de comédien, de chanteur et de danseur.

CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France